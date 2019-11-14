Москва, , 14:50 — REGNUM К празднику 75-летия Победы в Великой Отечественной войне должна быть завершена разработка тяжёлой огнемётной системы ТОС-2. К этому времени первые ТОС-2 должны быть поставлены в войска. Согласно имеющимся планам, данная боевая машина пройдёт в составе парада на Красной площади 9 мая 2020 года.

Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в интервью газете «Красная звезда».

В настоящее время ТОС-2 проходит государственные испытания, которые должны быть завершены к концу 2019 года. После успешного завершения госиспытаний ТОС-2 поступит в войска для опытно-боевой эксплуатации. Вооружённые силы РФ в настоящее время располагают тяжёлыми огнемётными системами ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек».

По имеющейся в открытой прессе информации, ТОС-2 в отличие от своих предшественников будет использовать колёсную (возможно, шасси «Бумеранг»), а не гусеничную базу. Данное конструкторское решение принято по результатам боевого применения тяжёлых огнемётных систем ТОС-1 и ТОС-1А в условиях пустынной местности, в том числе в Сирии. Кроме того, будет увеличена дальность огневого поражения системы и её точность.