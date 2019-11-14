Ташкент, , 14:46 — REGNUM Букмекерскую деятельность планируют разрешить в Узбекистане для развития спорта. Об этом говорится в проекте указа президента республики Шавката Мирзиёева, опубликованного 14 ноября на портале «Обсуждение проектов нормативно-правовых документов республики».

Проект документа разработан министерством физической культуры и спорта республики. Отмечается, что указ учитывает международный опыт в этой сфере.

Согласно документу, лицензированием букмекерской деятельности займется агентство по развитию рынка капитала. Средства будут направляться на развитие спорта, в первую очередь футбола.

Напомним, 16 января 2019 года правительство Узбекистана подписало постановление о разработке инвестиционных проектов в Муйнакском районе. Одним из направлений развития является создание игорной зоны в Муйнаке.

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