Москва, , 14:43 — REGNUM Расчёты, которые проводятся между странами БРИКС, возможно, будут осуществляться в единой криптовалюте. Как заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, соответствующая инициатива была озвучена в ходе делового совета БРИКС.

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«Подобные расчеты должны осуществляться через платёжную систему БРИКС, создание которой сейчас также активно обсуждается», — приводит ТАСС слова руководителя фонда.

Дмитриев отметил, что доля расчётов в долларах странами БРИКС снижается. Так, в России за пять лет доля доллара во внешнеторговых расчетах снизилась с 92% до 50%, а рубля — выросла с 3% до 14%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Индия, Россия и Китай изучают возможность создания платёжного механизма, альтернативного международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей (SWIFT), которая широко используется в США. Таким образом стороны пытаются упростить торговлю со странами, в отношении которых действуют санкции Соединённых Штатов.

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Так, предполагается, что российская система передачи финансовых сообщений (РСПФС) будет связана с китайской трансграничной межбанковской платежной системой CIPS. Индия, которая по-прежнему не имеет внутренней финансовой системы обмена сообщениями, планирует подключить собственную систему к платформе Центрального банка России.

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