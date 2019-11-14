Цхинвал, , 14:36 — REGNUM 14 ноября в заседании правительства Южной Осетии был одобрен проект закона «О бюджете Фонда содействия льготному кредитованию малого предпринимательства в Республике Южная Осетия на 2020 год». Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Как рассказал вице-премьер, министр экономического развития Геннадий Бекоев, в проекте закона предусматривается получение доходов в виде прибыли от межбюджетных трансфертов из государственного бюджета, размещения средств Фонда на депозитах в кредитной организации, а также иных источников.

Планируется, что объем доходов в виде процентов от размещения денежных средств фонда содействия на депозитах кредитных организаций составит 8 млн. 123 тыс. рублей.

На ближайшем заседании правительства будет рассмотрена программа развития малого и среднего бизнеса.