Москва, , 14:31 — REGNUM Уязвимое место российских банков — инертность, но большое достоинство — относительно высокая защищенность средств граждан. Всё-таки именно эту задачу банки решают в течение столетий, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын, комментируя новый способ мошенничества с банковскими картами.

«Новые платёжные инструменты, такие как онлайн карты, предлагают удобство и разнообразие сервисов, но защиту, сопоставимую с банками, обеспечить не обеспечивают, в первую очередь потому, что она не является приоритетной задачей.

Главная задача — охват максимально возможной клиентской базы, и, соответственно, оказание максимально широкого спектра услуг. В отличие от банков, контроль надзорных органов над ними не такой жёсткий. Поэтому повышением уровня безопасности они займутся не раньше, чем пользователи потеряют достаточно большие средства.

С другой стороны, коль скоро пользователи хотят переводить средства с одной виртуальной карты на другую, им дают такую возможность и немедленно. Мошенники в свою очередь постоянно работают там, где высока концентрация уязвимостей.

Коль скоро цены на чужие готовые виртуальные кошельки на «чёрном» рынке составляет пару тысяч рублей. Это означает, что к мошенничеству подключены организации, которые располагают не особенно дорогими кадровыми ресурсами.

Проще говоря, гениальные хакеры не требуются — есть отработанные технологии и работники, готовые заниматься преступным бизнесом.

Можно ожидать, что по мере увеличения случаев хищений, на платёжные системы будет усиливаться давление регуляторов, что может привести к слияниям и поглощениям и укрупнению игроков рынка», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, мошенники, крадущие деньги с банковских карт граждан России, освоили новый способ хищения с использованием онлайн-сервиса перевода денег с карты на карту (Card2Card).

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