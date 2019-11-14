Москва, , 14:18 — REGNUM В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту. Но вряд ли это заявление будет иметь какие-то реальные последствия, которые к тому же не были даже озвучены, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачёв, комментируя слова представителя президента Украины в Крыму.

«Заявить свой протест чиновник, назначенный президентом Украины представителем по Крыму, был обязан. Так же, как и представители действующей власти на полуострове отреагировать на него.

Наивно было бы думать, что в скором времени позиции Украины и РФ по поводу принадлежности Крымского полуострова совпадут. Каждая из сторон продолжит считать эту территорию своей.

На стороне Украины — формальное международное право и европейская поддержка, на стороне РФ — история России и проведенный на полуострове референдум.

Поэтому каждое событие, связанное с Крымом, будет сопровождаться противоположными по знаку официальными заявлениями.

Всем нам с этим предстоит жить еще долго, и мне кажется, пора уже к этому привыкнуть и перестать поднимать шум по каждому поводу», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, жёсткую реакцию властей Украины на запуск Россией движения поездов по Крымскому мосту пообещал так называемый представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.

Читайте также: Власти Украины пообещали жёстко ответить на запуск поездов по мосту в Крым