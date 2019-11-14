Москва, , 14:19 — REGNUM В октябре 2019 года было продано на российском авторынке на 5,6% больше подержанных пикапов, чем в октябре 2018 года. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

В общей сложности за месяц в стране перепродажи пикапов составили 3935 машин. При этом перепродажи пикапов отечественных марок увеличились за октябрь на 8,7%, до 1 448 экземпляров, а вот перепродажи пикапов иностранных брендов выросли на 3,8%, до 2 487 единиц.

Самой популярной моделью на вторичном авторынке среди пикапов в октябре в РФ стал японский Mitsubishi L200. За месяц было перепродано 666 этих авто — это на 5,2% выше уровня продаж прошлого года. Вторую строчку занял Toyota Hilux. Продажи этой модели составили в октябре 493 единицы (+9%).

Замыкает тройку лидеров «ИЖ-2717», чьи продажи снизились в октябре на 4%, до 444 единиц. На четвертом месте также отечественный пикап — UAZ Pickup, продажи которого выросли на 25%, до 312 экземпляров.

Кроме того, в октябре 2019 года в России было перепродано 232 единицы Volkswagen Amarok (+16%), 195 экземпляров SsangYoung Actyon Sports (-2,5%), 181 единица «ВИС-2347» (+19%), 174 пикапа Nissan Navara (-7%) и 159 штук «ВИС-2345» (+9%).

Напомним, в октябре 2019 года продажи новых пикапов выросли в нашей стране на 2% и составили 1 264 экземпляра.

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