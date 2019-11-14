Пекин, , 14:16 — REGNUM Китайские исходящие нефинансовые прямые инвестиции (ODI) показали устойчивый рост за последние 10 месяцев, сообщает 14 ноября агентство Синьхуа.

Китайская юань David Dennis

Нефинансовые прямые инвестиции Китая в 164 страны и региона мира составили 621,78 млн юаней ($90,46 млн) за указанный период, что на 5,9% больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщили в министерстве коммерции Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, рост китайских инвестиций в основной капитал за десять месяцев года составил 5,2% — до отметки $7,3 трлн.