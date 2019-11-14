Брянск, , 14:09 — REGNUM Строительство автомобильной дороги — защитной дамбы местного значения началось в Брянске. Масштабный объект возведут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Новая трасса обеспечит связь между Советским, Фокинским, Володарским и Бежицким районами областного центра, с перспективным выходом на объездные магистральные дороги, сообщает 14 ноября пресс-служба регионального правительства.

Строительство автодороги Пресс-служба правительства Брянской области

Для трассы выбрали незастроенную центральную часть города. Новая автодорога будет проходить от железнодорожного вокзала Брянск-I до проспекта Московского. Протяженность четырёхполосной линии составит 5,408 км, предусмотрены тротуары шириной по 2,5 метра. Строительство объекта будет вестись в два этапа. Сначала проложат дорогу с двумя кольцевыми транспортными развязками и ответвлением к улице Горького с мостовым переходом через реку Снежеть. Затем построят мостовой переход через реку Десна с подходами и продолжат дорогу с выходом к улице Горького.

На строительство автодороги из бюджетов различных уровней 2019−2022 годов выделено более двух миллиардов рублей.