Москва, , 14:08 — REGNUM В России ставка по ипотечным кредитам в 2020 году может снизится до 8,5%. Ниже 9% ставка опустится уже в I полугодии. Такой прогноз дали аналитики агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР), сообщается на сайте ДОМ.рф.

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В исследовании говорится, что. если ЦР РФ снизит ключевую ставку до 5,5%, то, возможно, ставка по ипотеке достигнет уровня 8%. Дополнительный толчок к снижению в 2020 году — новый виток сделок по рефинансированию ипотечных кредитов.

По данным на сентябрь 2019 года, в России средняя ставка по ипотечным кредитам составляла 9,68%. Эксперты НКР по итогам IV квартала ожидают ставки по ипотеке на уровне 9,2−9,3%.

Как сообщало ИА REGNUM. ранее президент РФ Владимир Путин поставил задачу — стремиться к дальнейшему снижению ставок по ипотеке в России в целом.

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