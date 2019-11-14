Москва, , 14:10 — REGNUM По итогам октября 2019 года на российском авторынке было продано на 20,5% меньше автомобилей японской компании Nissan, чем за тот же период 2018 года. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

Nissan логотип

Всего в октябре в России было реализовано 5960 легковых машин японской марки.

В модельном рейтинге компании в стране в прошлом месяце первое место досталось кроссоверу Nissan Qashqai. Обладателем этого авто стал 2351 автолюбитель. Причем этот показатель продаж на 3,7% ниже по сравнению с прошлогодним.

На втором месте — внедорожник Nissan X-Trail, который разошелся в октябре тиражом в 1945 экземпляров — это на 14% меньше, чем год назад.

Замыкает тройку лидеров внедорожник Nissan Terrano. Это почти единственный автомобиль компании, продажи которого выросли в октябре (+3,5%). Следующий в списке — кроссовер Nissan Murano. Как раз его продажи также в прошлом месяце выросли — на 9%, до 341 экземпляра.

Кроме того, за октябрь в России было продано 80 экземпляров Nissan Juke (-61,5%) и 40 штук Nissan Almera (-96%).

Напомним, в ноябре японская компания Nissan сообщила о начале продаж обновленного рамного внедорожника Terra.

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