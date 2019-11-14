Тегеран, , 15:31 — REGNUM 13 ноября Президент ирано-оманской торговой палаты Мохсен Зарраби заявил, что в 2018 году экспорт Ирана в Оман достиг 728 млн. долларов. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

По словам Мохсена Зарраби, еще пять лет назад экспорт Ирана в Оман равнялся 146 млн. долларов, и сегодняшняя цифра говорит о колоссальном росте этого показателя. В то же время, импорт ИРИ из арабской страны составил 433 млрд. долларов, а общий товарооборот по итогам 2018 года достиг 1,1 млрд. долларов. Чиновник призвал иранских предпринимателей, желающих войти на оманский рынок, посещать деловые выставки, организуемые правительством Омана.

Президент ирано-оманской торговой палаты подчеркнул, что в соответствии с дорожной картой сотрудничества между двумя странами, виза для иранских бизнесменов выдается быстро и с меньшими затратами. Он также заявил о том, что между двумя странами летают прямые рейсы и открыты судоходные линии. По мнению Мохсена Зарраби, это должно способствовать росту предпринимательской активности со стороны граждан ИРИ.