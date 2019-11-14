Москва, 14 ноября 2019, 13:59 — REGNUM Трудовые мигранты в РФ ориентируются на этнические бизнесы, рассчитывая на большую зарплату, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 14 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что жители РФ запрашивают зарплату на 6% меньшую, чем мигранты.
В ближайшем будущем, по мнению экономиста, в России стоит ждать увеличения безработицы для граждан РФ, в то время как миграционный поток продолжит расти.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, результаты исследования сервиса по поиску работы Worki показали, что зарплатные ожидания жителей России в сегменте линейного персонала оказались в среднем на 6% ниже, чем у мигрантов.
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