Москва, , 13:59 — REGNUM Трудовые мигранты в РФ ориентируются на этнические бизнесы, рассчитывая на большую зарплату, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 14 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что жители РФ запрашивают зарплату на 6% меньшую, чем мигранты.

«Здесь либо проблема в погрешности, либо в том, что мигранты платят взятки. Иными словами, в стоимость их труда входит стоимость взятки, которую им необходимо дать чиновникам, чтобы продолжать работу на территории РФ, — сказал Делягин. — Кроме того, я вполне допускаю, что мигранты ориентируются на этнические бизнесы, на этнические коммерческие группировки, которые платят своим больше, чем чужим».

В ближайшем будущем, по мнению экономиста, в России стоит ждать увеличения безработицы для граждан РФ, в то время как миграционный поток продолжит расти.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, результаты исследования сервиса по поиску работы Worki показали, что зарплатные ожидания жителей России в сегменте линейного персонала оказались в среднем на 6% ниже, чем у мигрантов.

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