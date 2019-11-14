Самара, , 14:03 — REGNUM В Самарской области впервые использовали беспилотный летательный аппарат при проведении инспекторской проверки недавно отремонтированной крыши в городе Новокуйбышевске. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба областной Госжилинспекции (ГЖИ).

По словам руководителя ГЖИ Самарской области Виктории Катковой, работа инспекторов очень часто связана трудностями физического характера. Нередко инспектор, для обследования крыши дома, должен подняться на нее и осмотреть верхние детали фасадов. Иногда до таких мест невозможно добраться. Зачастую такое обследование связано с риском для жизни.

Отмечается, что иногда недобросовестная управляющая компания специально создает препятствия для проверки, чтобы скрыть недостатки в своей работе. Именно поэтому дрон становится незаменимым помощником.

Сообщается, что первый опыт использования беспилотника оказался удачным, поэтому его намерены внедрять и дальше.