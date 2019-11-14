Тегеран, , 14:16 — REGNUM 13 ноября советник министра сельскохозяйственного джихада Ирана Голам Хосейн Тахмасеби заявил, что по итогам 2018 года Иран занял 4-е место в мире по производству меда с показателем в 88 000 тонн. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

Чиновник отметил, что годом раннее Иран произвел 69 000 тонн меда. Он подчеркнул, что Ирану принадлежит 7 200 000 ульев из 90 млн во всем мире, что также ставит его на 4-е место после Турции, Индии и Китая.

По словам Голама Хосейна Тахмасеби, в 2019 году производство меда упадет в связи с гибелью пчел в результате наводнения в южных частях Ирана. Он заявил, что лишь 10% отрасли было застраховано от водного катаклизма, поэтому многие фермеры остались без пчелиных ферм.