Ярославль, , 13:52 — REGNUM Ремонт Тутаевского шоссе в Ярославле продолжится зимой 2019−2020 годов. Об этом рассказал 14 ноября мэр Ярославля Владимир Волков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Тутаевское шоссе в Ярославле

Сейчас заканчивается капитальный ремонт первого участка — от улицы Елены Колесовой до улицы Урицкого. Движение на нем планируется открыть 17 ноября. Но это не избавит полностью жителей Дзержинского района от пробок. Сразу же начнется ремонт следующего участка.

«Дорога останавливаться в строительстве не будет. Какой участок будет перекрыт, вопрос находится в стадии проработки. Сейчас идут согласования с ГИБДД. Когда мы определим, мы доведем до всех жителей, чтобы все планировали свои маршруты», — рассказал мэр Ярославля Владимир Волков.

По данным источников ИА REGNUM, планируется перекрыть участок шоссе от улицы Урицкого до улицы Батова. При этом объезд, в том числе общественного транспорта, может быть организован по улице Блюхера.

Всего планируется отремонтировать 3,7 километра Тутаевского шоссе, работы должны быть завершены до 1 октября 2020 года.

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