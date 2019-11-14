Тегеран, , 14:02 — REGNUM 13 ноября иранское информационное агентство Mehr сообщило, что в иранском Южном Парсе была установлена и запущена первая газовая платформа 22−24 фазы месторождения.

Исполняющий обязанности директора месторождения «Южный Парс» Али Асгар Садеги заявил, что общий вес платформы составил 2500 тонн. «Как и две платформы 23-й фазы Южного Парса, новая обладает производительной мощностью до 14,2 кубометров газа в сутки», — отметил чиновник. Он также сообщил, что за установку новой платформы ответственна Иранская морская промышленная компания (SADRA).

Южный Парс — огромное месторождение в Персидском заливе площадью 9,7 тыс км2, которое Иран делит с Катаром. По оценкам экспертов, оно сосредотачивает в себе до 8% мировых запасов природного газа.