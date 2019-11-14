Вашингтон, , 13:49 — REGNUM Дилеры итальянского автопроизводителя Fiat приступили к продажам в Соединённых Штатах кроссовера 500X Sport. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Стоимость самой дешёвой комплектации начинается от 28 390 долларов (около 1,8 млн рублей), что на 2306 долларов (около 148 тыс. рублей) больше стоимости стандартной версии автомобиля.

Новинка отличается более агрессивным внешним видом и немного модернизированным интерьером. Автопроизводители укомплектовали авто новой радиаторной решёткой, LED-оптик и иным бампером. Кроме того, по бокам кузова модели на порогах появились новые накладки, а сзади установлен новый бампер, под которым размещён двойной хромированный выхлопной патрубок.

Уже в базовой комплектации кроссовера имеются колёсные диски на 18 дюймов из лёгкого сплава. В качестве дополнительной опции доступны 19-дюймовые диски. В качестве «бонуса» предоставляется всесезонная резина Michelin CrossClimate.

Под капотом автомобиля расположен 137-сильный турбированный мотор объёмом 1,3 л, который агрегатируется с 9-скоростным «автоматом» и системой привода 4×4 с автоматическим отключением задней оси.

Напомним, Fiat Chrysler планирует инвестировать порядка 50 млн евро на создание нового комплекса по сборке аккумуляторов. Производство питающих элементов будет расположено на заводе Mirafiori в городе Турин.

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