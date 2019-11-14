Тегеран, , 15:28 — REGNUM 13 ноября иранское информационное агентство Mehr сообщило, что за первые восемь месяцев иранского календарного года (с 21 марта 2019 г.) экспорт иранской стали вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого, составив 4 089 874 тонны.

Согласно источнику, за два месяца: с 21 августа по 21 октября было экспортировано 561 007 тонн стали, что говорит о росте на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и новом рекорде в данной сфере. Более 95% поставок стали приходятся на 10 крупнейших комбинатов, среди которых Исфаханский, Хузестанский и Хормозганский.

По данным Министерства торговли, промышленности и шахт, к концу текущего календарного года (21 марта 2020 г) в Иране будет произведено от 26 до 28 млн. тонн стали, из которых 12 млн. придется на экспорт.