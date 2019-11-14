Варшава, , 13:35 — REGNUM Польская нефтегазовая компания PGNiG ожидает получить новую информацию о ходе судебного разбирательства с российским Газпромом в Стокгольмском арбитраже после 10 декабря 2019 года. Об этом заявил глава концерна Пётр Вожняк, слова которого приводит Polska Agencja Prasowa.

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«Мы ожидаем действий арбитража до конца года. После 10 декабря мы, вероятно, сможем представить больше конкретики», — подчеркнул Вожняк.

Также, по его словам, компания ожидает завершение судебных разбирательств по иску PGNiG к Газпрому до конца 2019 года. Вердикт может появиться в конце 2019 — начале 2020 года, добавил Вожняк.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году польская нефтегазовая компания PGNiG подала в суд на Газпром из-за якобы необоснованно высокой цены на газ. В июне 2018 года суд удовлетворил иск польской компании и подтвердил, что PGNiG имеет право на скидку на поставки газа. Как сообщили представители Газпрома, суд подтвердил право на скидку, однако не согласился на требования польской компании по изменению цены на поставку голубого топлива и ценовую формулу, предложенную PGNiG.

В сентябре 2019 года Вожняк заявил, что польская государственная нефтегазовая компания PGNiG не собирается заключать соглашение с Газпромом на покупку газа после 2022 года.