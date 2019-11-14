Рига, , 13:33 — REGNUM Дополнительные доходы бюджета-2020 Латвии в размере 170 млн евро решено распределить между медиками, учителями, работниками культуры и служащими МВД. Об этом сообщил министр финансов Латвии Янис Рейрс порталу LSM.

По его словам, за последние годы финансирование медицины в Латвии выросло на треть с 800 млн евро до 1,2 млрд евро. Он также добавил, что 70 млн евро целевым образом будут направлены на уменьшение очередей по направлениям семейных врачей.

Янис Рейрс отметил, что все социальные партнёры — профсоюзы и союз работодателей были привлечены к созданию бюджета, поэтому говорить о том, что правительство не прислушивалось и ни с кем не советовалось неправильно.