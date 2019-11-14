Ростов-на-Дону, , 13:18 — REGNUM Внешнеторговый оборот Ростовской области с Германией по итогам первой половины 2019 года сократился на 6% по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года. Это следует из документации, размещённой на официальном сайте донского правительства, передаёт ИА REGNUM.

Так, в первом полугодии 2019 года внешнеторговый оборот Донского региона с ФРГ составил 91,4 млн долларов США.

«Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса составило 44,6 млн долларов США. Экспорт товаров в Германию в первом полугодии 2019 года уменьшился на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, импорт сократился на 4,6%», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что по итогам 2018 года внешнеторговый оборот Ростовской области с Германией составил 219,3 млн долларов США, сократившись по сравнению с 2017 годом на 7,6%.