Москва, , 13:17 — REGNUM О том, какие машины труднее всего перепродать в России, рассказали специалисты портала «АвтоВзгляд».

По данным экспертов, очень плохо на вторичном рынке продаются малолитражки с турбиной. Это объясняется тем, что у таких автомобилей небольшого ресурс мотора. Автолюбители неохотно берут такие подержанные авто, даже если расход топлива не превышает 9 литров на 100 км.

Также не хотят покупать модели малоизвестных компаний, которые не только сложно перепродать, но и найти для них запасные детали, в случае необходимости.

Отмечается, что незнакомые французские и китайские бренды часто исчезают с рынка, поэтому с ними могут быть большие проблемы. После покупки транспортного средства автолюбитель может остаться без сервисного обслуживания, запасных частей и гарантии.

Яркие нестандартные цвета машин также отпугивают покупателя. Продаются лучше машины покрашенные в черный, белый или серебристый цвет.

Эксперты отмечают, что трёхдверные модели в России не сильно любят. Семейные автолюбители такие машины практически не покупают. Поэтому продавая такое авто придётся сделать хорошую скидку.

Напомним, по итогам октября текущего года на российском вторичном автомобильном рынке было куплено 526,7 тыс. легковых машин. Это на 2,1% больше результата прошлого года.

Читайте также: В России сократились перепродажи машин класса Luxury — СМИ