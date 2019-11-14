Тюмень, , 13:12 — REGNUM В банках Тюменской области открыто 767 эскроу-счетов на строительство жилья. На 1 октября 2019 года на них находилось более 1,7 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России.

В третьем квартале 2019 года среднемесячный темп прироста числа эскроу-счетов в регионе составил 63%. К ноябрю 2019 года в Тюменской области выдано 178 разрешений на строительство 64 застройщикам, из них 47 имеют право привлекать средства дольщиков.

При этом отмечается, что в Тюменской области рынок жилья перенасыщен — предложение квартир в два раза превышает спрос.