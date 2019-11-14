Москва, , 13:11 — REGNUM Протокол, направленный на изменение соглашения между правительствами PФ и Республики Абхазия в части режима торговли товарами, Госдума ратифицировала на пленарном заседании 14 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Документ был подписан обеими сторонами соглашения в Санкт-Петербурге в июне 2019 года. В частности, он направлен на то, чтобы отменить временное периодическое таможенное декларирование при вывозе нефтепродуктов из PФ в Абхазию.

Подобный порядок уже действует между РФ и Киргизией. Отметила таможенного декларирования с Абхазией буде аналогичным. Он вступит в силу в течение 30 дней после подписания с тем, чтобы обеспечить незамедлительную поставку нефтепродуктов по новым правилам уже в 2019 году.