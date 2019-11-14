Архангельск, , 13:01 — REGNUM В ближайшие пять лет в Архангельской области планируют расселить 1661 аварийный дом. Об этом на сессии регионального собрания заявил министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Дмитрий Поташев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Согласно новой программе на 2019 — 2024 годы, необходимо расселить 1661 аварийный дом, в которых проживает 26 тысяч граждан, — завил министр. — Программа предусматривает расселение 450 тысяч квадратных метров аварийного жилья. На эти цели федерацией выделено 22 миллиарда рублей. В рамках первого этапа будет расселено 40 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Из них 5,4 — в текущем году. Целевой показатель этого года выполнен более чем на 93% за счет выкупа помещений у собственников в Архангельске и Северодвинске. До конца 2019 года полностью выполним установленный показатель», — сказал Поташев.

Участие в реализации первого этапа программы принимают Архангельск, Котлас, Северодвинск, Холмогорский, Устьянский, Вилегодский, Виноградовский, Красноборский и Приморский районы. Муниципальные и государственные контракты на строительство жилых домов там уже заключены. Всего в рамках первого этапа будет построено 15 многоквартирных домов.

Добавим, что с 2013 по 2018 годы в регионе были расселены 963 аварийных дома, новое жилье получили 15,6 тысяч человек. Для этого из бюджетов всех уровней было выделено 9,8 млрд. рублей.