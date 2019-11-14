Москва, , 12:57 — REGNUM Рубль перешел к умеренному восстановлению на старте торгов 14 ноября после вчерашнего снижения к минимумам середины октября. Накануне доллар натолкнулся на 100-дневную скользящую среднюю, которая преградила путь к области 64,50 руб., выступающей в роли промежуточного сопротивления, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Российская валюта продолжает торговаться в русле диапазона, который в последние две недели расширяется в южном направлении. Давление поступательно усиливается, но доллару не хватает импульса для более уверенного прорыва на данном этапе.

Отчасти рубль поддерживают относительно стабильные цены на нефть, которые удерживаются над отметкой $60 за баррель Brent. В перспективе «россиянин» может ощутить дополнительную опору со стороны налогового периода, который стартует 15 ноября.

При этом более широкая картина по-прежнему указывает на риски дальнейшего отступления рубля. В пользу такого сценария говорит наличие бычьего потенциала у доллара.

Во-первых, на сцену вернулись риски эскалации торгового конфликта между США и Китаем, что играет на руку американской валюте как защитному активу.

Во-вторых, экономические данные из США указывают на снижение угрозы рецессии и автоматически говорят об отсутствии необходимости в дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики Федрезерва.

В краткосрочном периоде пара доллар/рубль, вероятно, будет торговаться в пределах диапазона 64−64,50 руб., но уже в скором времени может произойти более внятный прорыв в том или ином направлении, причем вероятность тестирования верхней границы канала довольно велика», — считает эксперт.

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