Псков, , 12:56 — REGNUM У Псковской области в 2019 году — лучший показатель в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) по урожайности картофеля — около 350 ц/га. Как сообщили ИА REGNUM в комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору региона, выкопано около 44 тыс. тонн картофеля с 1,3 тыс. га.

Больше всего картофеля собрали в фермерском хозяйстве «Витязь» Печорского района (15 тыс. тонн), а также в хозяйстве Владимира Павлова Порховского района (более 13 тыс. тонн).

Добавим, что Псковская область заняла второе место в СЗФО по урожайности зерновых (около 40 ц/га) и третье место — по валовому сбору зерна, обойдя Ленинградскую область. По валовому производству рапса регион вышел на второе место в округе, собрав рекордный урожай за всю историю Псковской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нынешний урожай в Псковской области называют самым богатым за последние 20 лет.

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