Москва, , 12:55 — REGNUM Страны — члены ЕАЭС, которые сегодня сталкиваются с общими вызовами, включая усиление мировой конкуренции за товарные и географические рынки, а также внутренние социально-демографические проблемы, должны совершенствовать «механизмы взаимодействия, углублять сотрудничество». Об этом в послании секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева участникам I Евразийского аналитического форума, который проходит в Москве.

«В целом ЕАЭС состоялся как структура, имеющая общую стратегию экономического развития и привлекательность для внешних экономических игроков», — подчеркнул Патрушев.

Секретарь Совбеза отметил впечатляющие результаты деятельности ЕАЭС, о которых свидетельствует растущий товарооборот между странами как внутри союза, так и с внешними государствами и экономическими объединениями, пишет ТАСС.

Напомним, первый Евразийский аналитический форум «ЕАЭС: опыт, проблемы, приоритеты развития и безопасности», приуроченный к пятилетию образования ЕАЭС, проходит 14 ноября в Москве. Для участия в нём приглашены представители администрации президента РФ, аппарата Совета Безопасности РФ, МИД РФ, Евразийской экономической комиссии, Исполнительного комитета СНГ, Постоянного комитета Союзного государства Россия — Белоруссия, Евразийского банка развития.