Москва, , 12:52 — REGNUM В 2020 году летние туры на российский юг подорожают. Отели курортов России на будущий сезон в среднем подняли цены на 5%, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Подробности: Стартовали продажи летних туров на курорты России со скидкой до 25%

По мнению туроператоров, прайсы отелей южных направлений скорректированы с учётом инфляции. Чтобы сэкономить, туроператоры предлагают покупать туры в ноябре-декабре 2019 года со скидкой 20−25%.

При этом отмечается, что есть отели, которые повысили цены на лето-2020 на 20% (например, в Анапе), объясняя это расширением перечня услуг и сменой концепции питания.

Как сообщало ИА REGNUM, св ноябре 2019 года в турагентствах стартовало раннее бронирование на курорты Краснодарского края, Крыма и Абхазии на летний период 2020 года.

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