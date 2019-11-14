Москва, , 12:50 — REGNUM Закон о запрете граждан, средства которых заблокированы из-за подозрений в финансировании терроризма, учреждать некоммерческие организации (НКО) и участвовать в них, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября.

Нововведение коснется тех граждан, которых Межведомственная комиссия по противодействию финансирования терроризма подозревают в финансировании терроризма. Так, если по решению комиссии средства таких граждан были заморожены, то они им будет также запрещено учреждать НКО или участвовать в них.

Такие изменения необходимы, так как НКО как институт в целом могут быть уязвимы к противоправным действиям со стороны террористов, отмечали ранее авторы законопроекта. Теперь НКО будут защищены от участия в них граждан, подозреваемых в терроризме.