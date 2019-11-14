Ташкент, , 12:33 — REGNUM Меморандум о сотрудничестве подписали представители АО «Узбекнефтегаз» и норвежской компании Equinor, сообщили в пресс-службе узбекистанской компании.

13−14 ноября в Ташкенте состоялись переговоры между председателем правления АО «Узбекнефтегаз» Б.Б. Сидиковыми делегацией компании Equinor. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере проведения геологоразведочных работ в Узбекистане.

Кроме того, представители норвежской компании выразили готовность организовать повышение квалификации специалистов АО «Узбекнефтегаз», а также поделиться опытом корпоративной трансформации.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября представители компании Schlumberger Oilfield Eastern Limited и узбекистанской «O'zlitineftgaz» подписали меморандум о взаимопонимании. Стороны намерены сотрудничать в области разведки, разработки и оптимизации добычи месторождений в Узбекистане.

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