Павлодар, Казахстан, , 12:07 — REGNUM Завод АО «ЗИКСТО» в Павлодарской области Казахстана остановил производство железнодорожной техники, сообщает 14 ноября агентство «Казинформ» со ссылкой на заместителя акима (главы) региона Аскара Сакипкереева.

По его словам, по итогам первых 10 месяцев 2019 года производство в сфере машиностроения сократилось на 33% из-за снижения выпуска спецтехники на АО «ПЗТМ» и остановки производства на АО «ЗИКСТО».

Заместитель акима (главы) Павлодарской области Казахстана Даурен Жандарбек добавил, что в настоящее время руководство АО «ЗИКСТО» ведет переговоры по восстановлению производства.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября аким (глава) Павлодарской области Казахстана Булат Бакауов заявил, что объем инвестиций в экономику региона по итогам января-октября 2019 года вырос на 15,7%, до 352 млрд тенге ($906 млн).

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