Москва, , 11:55 — REGNUM По итогам октября 2019 года в России на 8,6% возросли продажи автомобилей премиум-класса. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Стоит отметить, что рост продаж в премиальном сегменте происходит на общем спаде российского авторынка. В прошлом месяце в нашей стране было продано 14 238 новых премиальных авто.

Агентство составило марочный рейтинг таких машин. Первое место в этом списке занимает немецкий бренд Mercedes-Benz, чьи продажи в октябре 2019 года выросли на 14,8%, до 3 787 экземпляров.

Вторая строчка также принадлежит немецкой марке BMW. За прошлый месяц было продано 3 700 премиальных автомобилей BMW. Рост продаж этого бреда составил 19,2%.

Замыкают тройку лидеров автомобили японской компании Lexus. В России за октябрь было продано 1 927 таких авто — на 10,6% больше, чем год назад.

Четвертое и пятое места принадлежат Audi (+1,7% до 1 503 шт.) и Land Rover (853 шт.; — 2,7%) соответственно.

Далее идут: Volvo (844 шт.; +15,9%) и Porsche (579 шт.; +14,4%). А вот у остальных премиальных брендов, которые представлены на российском авторынке, продажи в октябре составили менее 500 авто.

Напомним, в октябре 2019 года в России было продано на 15% больше автомобилей немецкой марки Mercedes-Benz по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Всего за месяц было реализовано 3 787 легковых машин.

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