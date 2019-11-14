Нинбо, Китай, , 11:47 — REGNUM В общей сложности 32 компании из Индонезии приняли участие в международной продовольственной выставке в городе Нинбо (Китай), сообщает Antara.

«Наше участие в международной продовольственной выставке Нинбо позволило посетителям познакомиться с индонезийской кухней и туризмом», — заявил посол Индонезии в Китае Джаухари Оратмангун в Ханчжоу.

По его словам, средства массовой информации в Индонезии должны донести, чтобы другие компании также активно пытались выйти на китайский рынок.

Джаухари Оратмангун заявил, что стоимость импорта и экспорта Индонезии и Китая в период с января по июнь 2019 года достигла 33,02 млрд долларов США. Торговая деятельность Индонезии и Китая также составила 20,4% от общего объема импорта-экспорта Индонезии.

«Таким образом, Китай действительно стал нашим самым важным партнером», — отметил Джаухари Оратмангун.

Заместитель мэра города Нинбо Ли Гуандин заявил, что инвестиционный обмен между Нинбо и Индонезией находится в хорошем состоянии. В конце сентября 2019 года китайский город учредил 36 компаний за рубежом, в том числе в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд предпринимателей из Индонезии и Китая успешно подписали деловые контракты на сумму 61,4 млн долларов США.

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