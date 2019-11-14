Кемерово, , 11:42 — REGNUM Парламентарии Совета народных депутатов Кемеровской области единогласно выступили за принятие бюджета региона на 2020 год. Бюджет на следующий год принят с дефицитом. По словам губернатора региона Сергея Цивилёва, который сегодня, 14 ноября, выступил с бюджетным посланием, это произошло из-за падения цен на уголь — областной бюджет потеряет около 20 млрд рублей.

«Созданный нами в 2018 году запас позволит компенсировать дефицит. Все свои обязательства мы исполним, — цитирует Цивилёва «Газета Кемерова». — Главный финансовый документ Кемеровской области в ближайшие три года сохранит свою стратегическую направленность и обеспечит реализацию национальных проектов и подготовку к 300-летию Кузбасса».

Доходы бюджета Кузбасса в 2020 году составят 146,5 млрд рублей, расходы — 159,5 млрд рублей, дефицит — 10,5%. В 2021 году дефицит прогнозируется на уровне 7,8%, в 2022 году — снизиться до 2,6%.

Как ранее сообщало и, губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв сегодня, 14 ноября, выступилс бюджетным посланием перед депутатами.

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