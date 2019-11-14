Иркутск, , 11:41 — REGNUM Аудитор Контрольно-счетной палаты (КСП) Ксения Корень по итогам проверки соблюдения нормативов формирования расходов на содержание органов государственной власти Иркутской области за 2017 — 2018 годы и прошедший период 2019 года, выявила тенденцию по превышению регионом нормативов на содержание госорганов. По её словам, общий объем проверенных средств составил 16 млрд рублей, а объём выявленных нарушений — 3,8 млрд рублей. Данные об этом содержится в официальном сообщении иркутского правительства.

Но представители регионального минфина назвали цифры не корректными. По мнению чиновников, на 1 октября по фактическим расходам превышения нет, кроме того, к концу 2019 года в бюджет Иркутской области ожидается поступление дополнительных доходов, которые также не были учтены.

Что сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2019 г. депутаты заксобрания Иркутской области приняли поправки в закон «О государственных должностях Иркутской области», в соответствии с которым уже с 1 октября должностной оклад губернатора Приангарья увеличится на 20% (с 18,8 тысячи рублей до 27 167 рублей). Также ему полагаются различные надбавки и премиальные «за проведение на высоком профессиональном уровне мероприятий, направленных на развитие Иркутской области», максимальный размер которых не ограничен. Оклады выросли у других государственных служащих Приангарья.

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