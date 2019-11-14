Анкара, , 13:16 — REGNUM Согласно данным, опубликованным Советом статистики Турции, в сентябре 2019 года объемы промышленного производства возросли на 3,2% в сравнении с показателями за август и на 3,4% — относительно сентября 2018 года. Такой прогресс зафиксирован за сезонными отраслями промышленности.

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, в объемах промышленного производства несезонных отраслей в сентябре 2019 года был отмечен рост на 4,17% относительно аналогичного показателя прошлого года. Индекс, выведенный в прошлом году в 114,8 баллов, в настоящем году составил 119,6 балла.

Горнодобывающая и добывающая промышленность продемонстрировала рост на 5,7%, обрабатывающая промышленность — на 3,4%, сектор производства и распределения электроэнергии, газа и кондиционеров — на 0,4% в сравнении с августом 2019 года. В отношении сентября 2018 года эти показатели означают, соответственно, рост на 7,5% и 3,3% и регресс на 1,4%.