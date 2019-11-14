Пермь, , 11:38 — REGNUM Конкурс на поставку трамваев для «Пермгорэлектротранс» приостановлен. Причиной стал жалоба компании «Уралтрансмаш» в антимонопольную службу, сообщает Накануне.RU.

По данным СМИ, суть претензии заключается в том, что под указанные в техзадании характеристики попадают трамваи якобы только одного производителя — компании «Транспортные системы». Рассмотрение жалобы назначено на 15 ноября.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года мэрия Перми разместила объявление об аукционе, где речь о закупке девяти трамваев. Начальная цена лота — 462,3 млн рублей. Источники финансирования — муниципальный и краевой бюджеты.

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