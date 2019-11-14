Москва, , 11:20 — REGNUM По итогам октября 2019 года в России было продано на 2% больше новых автобусов, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В прошлом месяце в стране было реализовано 1 145 новых автобусов. Агентство составило рейтинг самых продаваемых автобусов на первичном авторынке России. Возглавили этот топ автобусы компании «ПАЗ». Отметим, что доля отечественной компании в октябре составила 57%. Всего в прошлом месяце было продано 655 автобусов марки ПАЗ, что на 12% меньше, чем год назад.

Вторую строчку рейтинга заняли автобусы «ЛИАЗ», чью продажи в октябре увеличились в 5,2 раза, до 141 единицы. Замыкают тройку лидеров автобусы китайской компании Yutong, которая реализовала в стране в прошлом месяце 79 экземпляров своих машин, что на 72% превышает показатель прошлого года.

Автобусы Павловского автобусного завода занимают двойку лидеров модельного рейтинга. Самыми популярными автобусами на российском авторынке в октябре 2019 года стали: ПАЗ-3204 (274 ед.; — 14%) и ПАЗ-3205 (267 ед.; — 13%). Третье место этого топа занял ЛИАЗ-6213 (84 проданных автобуса).

Напомним, в конце октября 2019 года стало известно, что в Брянске до конца 2019 года будут закуплены 102 новых автобуса.

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