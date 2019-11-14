Берлин, , 11:10 — REGNUM Решение Бундестага пойдёт на пользу как «Газпрому», который снизит зависимость от украинского транзита, так и самой Германии, которая усилит своё влияние на другие страны ЕС, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 14 ноября, глава аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрий Кумановский, комментируя утверждение законопроекта о газовой директиве ЕС.

Как сообщалось ранее, Бундестаг простым большинством голосов утвердил законопроект об имплементации газовой директивы ЕС в национальное законодательство.

«Для «Газпрома» это означает возможность осуществлять поставки газа в Европу по «Северному потоку» в большем объёме. Также это позволит снизить зависимость от украинского транзита за счёт хабов на территории Германии. Самой Германии это решение даст возможность стать центром распределения газа в Центральной и Западной Европе. Это усилит влияние Германии на малые страны Евросоюза — теперь страна будет не только финансовым, но и энергетическим центром», — отметил Дмитрий Кумановский.