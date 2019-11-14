Берлин, 14 ноября 2019, 11:10 — REGNUM Решение Бундестага пойдёт на пользу как «Газпрому», который снизит зависимость от украинского транзита, так и самой Германии, которая усилит своё влияние на другие страны ЕС, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 14 ноября, глава аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрий Кумановский, комментируя утверждение законопроекта о газовой директиве ЕС.
Как сообщалось ранее, Бундестаг простым большинством голосов утвердил законопроект об имплементации газовой директивы ЕС в национальное законодательство.