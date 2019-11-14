Москва, , 11:01 — REGNUM Работающие жители России стараются не брать взаймы у коллег по работе и работодателей. По данным исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru, так делают лишь 2% и 1% соответственно.

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Чаще за материальной поддержкой работающие граждане обращаются в банки (20%), к родственникам (13%) или друзьям (7%). Более половины опрошенных (55%), имеющих работу, не берут денег в долг.

Согласно опросу, сумма, которую готовы дать в долг коллеги по работе, составляет в среднем 5 тыс. рублей. Родственники могут одолжить 17−18 тыс. руб., друзья — 11−12 тыс. руб.

Опрос проведён 25—28 октября 2019 года в 375 населенных пунктах во всех округах России. Опрошены 2500 респондентов старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, число жителей России, которые взяли в июне-августе займы на сумму более 30 тыс. рублей в микрофинансовых организациях (МФО), выросло на 26,1%.

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