Киев, , 10:57 — REGNUM Украинская сторона готова «конструктивно» рассмотреть конкретное предложение от России относительно возобновления прямых поставок газа, когда такое предложение будет официально сделано Киеву.

Об этом заявил исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко в интервью государственному изданию «Укринформ», материал опубликован 13 ноября.

Мы сказали «Газпрому»: вы дайте предложение, мы рассмотрим, заявил Витренко.

Украинский менеджер считает, что даже сейчас, согласно текущему контракту, «Газпром» обязан поставлять газ, но не поставляет.

«Поэтому когда они говорят: а вот заключите с нами новый контракт, мы отвечаем: так вы даже по текущему не поставляете… Но если вы хотите какой-то новый контракт, то предложите конкретные условия — мы их рассмотрим», — заявил Витренко.

Он призвал Газпром четко объявить — «по какой цене вы хотите газ продавать, на каких условиях и все остальное».

«Мы не можем согласиться на какой-то новый контракт, не увидев, о чем вообще идет речь… Это же серьезное дело», — подчеркнул исполнительный директор «Нафтогаза Украины».

ИА REGNUM напоминает, что глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев в октябре заявил, что он «не удивится», если 1 января 2020 г. Газпром или его дочерние компании окажутся поставщиком газа для крупных украинских потребителей. Коболев уточнил, что прямые поставки газа будут возможны после внедрения в законодательство Украины ряда европейских норм.