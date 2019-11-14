Варшава, , 10:56 — REGNUM Польская энергетическая компания PGNiG сообщила о снижении на 21% поставок российского природного газа. Об этом 14 ноября говорится в опубликованном сообщении концерна.

«Импорт газа с восточного направления сократился примерно на 21% в годовом исчислении до 6,29 млрд кубометров, а его доля в общем импорте газа снизилась на 17 процентных пунктов до 58% по сравнению с 75% за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.

Также указывается, что за первые три квартала 2019 года PGNiG продолжила диверсификацию источников газовых поставок и делала это за счет сжиженного природного газа (СПГ).

«Объем импорта СПГ за девять месяцев — до 30 сентября 2019 года — был на 27% выше, чем за тот же период 2018 года и составил 2,48 млрд кубометров после регазификации», — уточняется в сообщении концерна.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что если транзит российского газа через территорию Украины прекратится, украинская экономика просядет в 2020 году на 0,7%.