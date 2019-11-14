Санкт-Петербург, , 10:50 — REGNUM Российская экономика в последние годы показывает слабый рост, но серьёзных причин для рецессии у неё и не было, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 14 ноября, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Юрий Ичкитидзе, комментируя заявления президента России об экономике страны.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин заявил, что России в последние годы удалось избежать сползания экономики в рецессию и что экономика, несмотря на ряд трудностей, показывает рост, хотя и недостаточный.

Авто Рецессии у нас действительно нет, но, с другой стороны, не было по большому счёту и никаких шоков такого масштаба, которые были бы серьёзным основанием для сползания в рецессию. «Состояние российской экономики, согласно имеющимся статистическим данным — это действительно рост, но очень слабый. По всей видимости — самый слабый среди всех стран БРИКС.Рецессии у нас действительно нет, но, с другой стороны, не было по большому счёту и никаких шоков такого масштаба, которые были бы серьёзным основанием для сползания в рецессию.

Поэтому радоваться отсутствию рецессии — примерно то же, что радоваться тому, что мы живём лучше, чем в девяностые. Это правда, но других причин для радости нет. Для нынешней российской власти экономика — безусловно, самое слабое звено», — отметил Юрий Ичкитидзе.