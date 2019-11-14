Москва, , 10:38 — REGNUM По итогам октября 2019 года самым популярным легковым автомобилем на авторынке Москвы стала южнокорейская модель KIA Rio. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

Первое место по продажам в российской столице KIA Rio в октябре 2019 года обеспечила реализация 1011 новых авто — этот показатель на 8% превосходит уровень 2018 года.

Вторая строчка принадлежит Hyundai Solaris. В октябре 2019 года жители столицы приобрели 997 экземпляров этого авто, что на 21% больше, чем год назад. Замыкает тройку лидеров KIA Optima, чьи продажи увеличились в прошлом месяце на 64%, до 790 единиц.

На четвертом и пятом местах рейтинга оказались кроссоверы Hyundai Creta (756 шт.; +6%) и Volkswagen Tiguan (638 шт.; +14,5%).

Также в топ-10 самых продаваемых в октябре 2019 года моделей авто на столичном авторынке вошли: Volkswagen Polo (549 шт.; — 40%), Skoda Octavia (510 шт.; — 39%), Skoda Kodiaq (487 шт.; — 11%), Toyota Camry (479 шт.; +1%) и Lada Largus (459 шт.; +1%).

Напомним, всего в октябре 2019 года в Москве было продано 19 794 новых авто, что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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