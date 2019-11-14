Каир, , 10:28 — REGNUM Автокомпания Al Amal приступила к продажам новой Lada Granta в Египте. Об этом сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.

Стоимость нового автомобиля начинается от 158 000 EGP (около 630 тыс. рублей). При этом компания даёт на него гарантию на два года или 50 тыс. км.

По словам управляющего директора по экспорту автокомпании Макса Миссана, производство новинки укрепит позиции АвтоВАЗа в Египте.

«В ходе совместной работы Al Amal уже выпустила на египетский рынок различные модели Lada, и сейчас новое семейство Granta направлено на максимальное удовлетворение запросов египетских потребителей», — заявил Миссана.

Напомним, совместное предприятие АвтоВАЗа и Al Amal начало работать более 20 лет назад. Сотрудничество началось с производства в Египте классических моделей Lada.

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