Нью-Дели, , 10:22 — REGNUM Индия, Россия и Китай изучают возможность создания платёжного механизма, альтернативного международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей (SWIFT), которая широко используется в США. Об этом 14 ноября сообщает газета The Economic Times со ссылкой на осведомлённые источники.

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Уточняется, что таким образом стороны пытаются упростить торговлю со странами, в отношении которых действуют санкции Соединённых Штатов. Так, предполагается, что российская система передачи финансовых сообщений (РСПФС) будет связана с китайской трансграничной межбанковской платежной системой CIPS. Что касается Индии, несмотря на то, что эта страна по-прежнему не имеет внутренней финансовой системы обмена сообщениями, она планирует подключить собственную систему к платформе Центрального банка России.

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По данным издания, этот вопрос о создании альтернативной SWIFT системе может быть поднят на полях БРИКС, который проходит в Бразилии.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о российском аналоге системы SWIFT.

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