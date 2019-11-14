Бразилиа, , 10:19 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин назвал протекционистские и односторонние шаги отдельных стран причиной замедления темпов роста глобальной экономики. Об этом он заявил на бизнес-форуме БРИКС в Бразилии.

Председатель КНР Си Цзиньпин Kremlin.ru

«Протекционизм и односторонние действия нанесли удар по международной торговле и усугубляют замедление темпов роста мировой экономики», — сказал Си Цзиньпин.

По его словам, несмотря на это, Пекин продолжит поддерживать свободную торговлю и многосторонность.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в ночь на 13 ноября в столицу Бразилии для участия в 11-м саммите БРИКС. В Бразилии председатель Си планирует принять участие в церемонии закрытия бизнес-форума стран БРИКС, а также диалоге лидеров БРИКС и Делового совета БРИКС с Новым банком развития.

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