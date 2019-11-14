Москва, , 10:14 — REGNUM По итогам октября 2019 года в России было перепродано на 27% больше легковых автомобилей иностранных брендов с пробегом, чем за тот же период 2018 года. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

Лидирует на вторичном авторынке иномарок американская модель Ford Focus, чьи продажи в октябре составили 12 819 экземпляров. Стоит отметить, что этот показатель на 4,6% ниже прошлогоднего.

Вторую строчку в этом рейтинге занимает южнокорейская Hyundai Solaris. За октябрь эту модель перепродали 10 765 раз, что на 16% превышает показатель 2018 года.

Замыкает тройку лидеров KIA Rio, чьи перепродажи увеличились в октябре 2019 года на 16,5%, до 9941 экземпляра.

Далее следуют: Chevrolet NIVA (7633 перепроданных выто, +5,3%), Renault Logan (7458 шт.; +2,2%), Toyota Camry (7155 ед.; +8%), Volkswagen Polo (5978 шт.; +15%), Opel Astra (5878 шт.; — 4%), Skoda Octavia (5245 шт.; +5%) и Toyota Corolla (4830 шт.; — 5%).

Напомним, всего за отчетный период на вторичном авторынке России было реализовано 463 422 легковушк с пробегом, что на 1,4% больше, чем год назад. Из них иномарок было продано в количестве 313 594 штук.

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